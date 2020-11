“Hoonicorn Mustang” de Ken Block enfrenta McLaren Senna em drag race

By Guilherme André on 17 Novembro, 2020

No que diz respeito a drag race, potência nunca é demais e, nesse ponto, o Hoonicorn Mustang tem que chegue. O “monstro” criado pela equipa de Ken Block é uma das criações mais incríveis do piloto, principalmente pelos dois turbos expostos a surgir no capot que costumam “cuspir” fogo com alguma frequência. A isto acrescentam-se os mais de 1400 cavalos de potência debitados por um motor Ford construído pela Roush Yates, a mesma empresa que fabrica os motores para os veículos Ford que correm em Nascar. Contudo, a Hoonigan decidiu meter o carro à prova numa corrida.

O rival é o novo McLaren Senna, um dos supercarros mais impressionantes da atualidade que também é conhecido por ser bastante rápido. De facto, a McLaren anuncia acelerações dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos, graças ao motor V8 de 4.0 litros biturbo que debita 800 cavalos e 800 Nm de binário. Mas serão suficientes para o “monstro” de Ken Block? Na teoria não, mas e na prática?

Fonte: Hoonigan

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI