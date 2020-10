Huracán Performante ou Aventador SVJ. Qual o Lamborghini mais rápido?

By Guilherme André on 6 Outubro, 2020

Tanto o Lamborghini Huracán como Aventador estão no topo dos supercarros da marca, mas também do mundo. Principalmente quando falamos das versões Performante e SVJ, respetivamente. Mas qual dos dois é efetivamente o mais veloz? Foi o que tentou descobrir o Carwow ao juntar ambos numa drag race, mas vamos começar pelos números.

Por um lado, o Aventador SVJ está equipado com o motor V12 de 6.5 litros atmosférico que debita 770 cavalos e 720 Nm de binário. Já o Huracán Performante conta com um motor V10 de 5.2 litros que chega aos 640 cavalos e 600 Nm de binário. Por estes valores, o Aventador SVJ leva clara vantagem, mas de referir que o Huracán é cerca de 20 kg mais leve. Fazem a diferença? Veja o vídeo em baixo e descubra por si mesmo.

