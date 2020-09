Hyundai acelera testes da mobilidade urbana aérea

By Guilherme André on 21 Setembro, 2020

A Hyundai está bastante comprometida com o desenvolvimento da Urban Air Mobility em colaboração com o Incheon Internacional Airport, Hyundai Engineering & Construction e a KT. De tal forma que anunciaram um trabalho conjunto para acelerar o desenvolvimento deste novo tipo de mobilidade, bem como realizar voos de testes. “A amplitude e profundidade desta parceria demonstra o que será necessário para construir um ecossistema UAM completo para servir grandes cidades como Seoul”, afirma Jaiwon Shin, Vice-Presidente Executivo e Diretor da Divisão Urban Air Mobility na Hyundai Motor.

Relativamente à parceria, os trabalhos vão ser distribuídos da seguinte maneira: a Hyundai irá impulsionar o desenvolvimento do negócio e garantir negócios, enquanto que o Incheon Internacional Airport Corp trabalhará em estabelecer a infraestrutura e estudar a viabilidade da utilização deste produto como transportes de aeroporto. Já a Hyundai Construction fica encarregue de construir vertiports, mas também uma plataforma de circulação que relaciona os UAM com os restantes transportes públicos. A KT estabelecerá as infraestruturas de comunicação e efetuar negócios para a UAM como um serviço de mobilidade.

De referir que a Hyundai revelou esta visão no CES de 2020 em conjunto com o primeiro concept. “Construir uma infraestrutura robusta e modelos de negócio é tão importante como desenvolver veículos UAM inovadores. Esta parceria demonstra o compromisso da Hyundai ‘Progress for Humanity’ ao introduzir uma nova era de mobilidade aérea urbana que irá revolucionar os transportes”, acrescentou Jaiwon Shin.

