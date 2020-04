Hyundai antecipa a versão N do Elantra

By José Manuel Costa on 28 Abril, 2020





A gama desportiva N da Hyundai vai ser reforçada com o Elantra, estando disponível pela primeira vez a linha N Line para este modelo.

O modelo não é comercializado em Portugal, mas é mais um exemplo daquilo que a Hyundai tem feito com a gama N e com a extensão da linha N line para vários modelos. Os detalhes são poucos, mas o novo Elantra que será lançado em 2021, terá assim uma versão N e equipamento N Line.

