Hyundai cria carro a pensar nos mais novos

By Guilherme André on 27 Outubro, 2020













A Hyundai lançou um carro a pensar nos mais novos. De facto, revelou um carro elétrico de brincar inspirado no concept 45. Os designers da marca sul-coreana adaptaram o visual a este pequeno brinquedo que está revestido com a cor Performance Blue com apontamentos em laranja. Este é alimentado por dois motores DC que permitem acelerar até 7 km/h. De referir que este brinquedo é feito com material ecológico (madeira).

Este que é o mais pequeno Hyundai elétrico mede 1380 mm de comprimento, 810 mm de largura e 820 mm de altura. Para já estes são os únicos detalhes revelados, mas o principal objetivo é retirar sorrisos dos utilizadores mais novos. Afinal, é mesmo verdade que em pequeno é que se torce o pepino. Com o Natal prestes a chegar, será esta uma boa opção para surpreender os mais novos?

