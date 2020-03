Hyundai duplica aposta na divisão N e depois do i20, é a vez do Kauai N

By José Manuel Costa on 27 Março, 2020







Os nossos camaradas do sitio de internet Carscoops “apanharam” o Kauai na versão N.

Tal como referimos ontem, a Hyundai está a expandir a divisão N e depois do i30N, aplaudido por todos, o i20 N está a caminho, sendo a maior surpresa o nascimento do Kauai N, aqui apanhado nas fotos espia. Onde apesar da enorme camuflagem, se percebe que este é o modelo desportivo, graças ás jantes de generosas dimensões e semelhantes às do i30 N e ás saídas de escape de grande diâmetro.

A Hyundai está a trabalhar, ao mesmo tempo, na renovação de meio de ciclo do Kauai, estando a casa coreana a pensar remodelar parte da estética, o interior e adicionar esta versão desportiva.

O motor deverá ser o mesmo do i30N com duas potencias: 250 e 275 CV. O carro terá uma suspensão especifica e com afinação própria, tração dianteira e caixa manual. Esta era a definição inicial, mas com a chegada de novos modelos ao segmento, a Hyundai poderá incrementar a potencia para perto dos 300 CV (o VW T-Roc R tem 300 CV) e oferecer tração integral com caixa de dupla embraiagem.

