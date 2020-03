Hyundai e Genesis vão oferecer seis meses de rendas em caso de desemprego por Coronavírus

By José Manuel Costa on 16 Março, 2020

A Hyundai, e a marca de luxo da casa coreana, Genesis anunciaram que vão oferecer seis meses de prestações em caso de desemprego devido ao Covid-19.

Quer isto dizer que a Hyundai e a Genesis vão se responsabilizar por seis meses de rendas para clientes que devido á recessão que se aproxima a galope por causa do Coronavírus, percam o emprego. Isto é válido para as pessoas que comprarem veículos entre 14 de março e 30 de abril através da financeira Hyundai Capital.

Outra medida da casa coreana é o deferimento do pagamento das rendas em 90 dias a clientes selecionados até dia 30 de abril.

No caso do Génesis, quem comprar um carro novo entre 14 de março e 30 de abril, se ficar desempregado devido ao Coronavírus e o deferimento de 90 dias no pagamento do carro caso a compra seja de um Genesis G70 até 30 de abril. Isto é válido… nos EUA, tendo a Hyundai recuperado o programa “Hyundai Assurance Job Loss Protection” concebido em janeiro de 2009, durante a crise financeira.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI