Hyundai i20 N promete agitar o segmento dos pequenos desportivos

By João Isaac on 13 Novembro, 2020

































A Hyundai lançou recentemente o seu novo i20 N, o irmão mais pequeno do bem sucedido i30 N. O i20 N aposta num motor 1.6 T-GDi de 204 cavalos e 275 Nm, associado a uma caixa manual de seis velocidades, para vencer a luta no segmento dos utilitários mais radicais.

Para isso não lhe faltam igualmente outros elementos que apontam à condução desportiva. São disso exemplo os sistemas de Launch Control e de Rev Matching para que o “piloto” não falhe um arranque ou uma redução. Também o extenso trabalho efetuado na suspensão e aerodinâmica elevam o seu desempenho em curva. Estão disponíveis cinco modos de condução no i20 N.

“Após muita expectativa, estamos orgulhosos por dar finalmente a conhecer este modelo tão aguardado na Europa. Estamos muito satisfeitos por saber que o mais recente membro da família N da Hyundai está a ser bem recebido. O Novo Hyundai i20 N tem um design atraente e é muito divertido de conduzir em estrada ou em pista. Esta combinação, de excelente desempenho e bom design, é o que torna tão especial o nosso mais recente modelo N”, afirma Andreas-Christoph Hofmann, Vice-Presidente de Marketing e Produto na Hyundai Motor Europe. “

A concorrência do i20 N pode não ser grande em número mas é, certamente, em argumentos dinâmicos. Por outro lado, a marca coreana já provou com o i30 N aquilo de que é capaz. Assim, modelos como o Ford Fiesta ST e o Volkswagen Polo GTI terão neste coreano desportivo um osso difícil de roer.

