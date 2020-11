Hyundai i30 N vence Sport Auto Award

By João Isaac on 16 Novembro, 2020

O Hyundai i30 N venceu pela segunda vez consecutiva o prémio Sport Auto na categoria “Carros compactos até 35 mil euros”. Nesta eleição são os leitores da revista Sport Auto que determinam os vencedores e o i30 N Performance Pack recebeu 66% dos votos.

Desde 2017, ano em que foi lançado, o desportivo compacto da Hyundai já vendeu mais de 26 700 unidades na Europa. A gama i30 foi recentemente atualizada e o novo i30 N deverá chegar assim aos principais mercados europeus já em 2021.

Assim, por fora, o i30 N passa a contar com nova grelha exclusiva, novas óticas LED e um spoiler traseiro mais largo, bem como com novas jantes de 19 polegadas.

Quanto ao motor, debita agora 280 cavalos e 392 Nm de binário, melhorando a aceleração de 0 a 100 km/h em 0,2 segundos, agora feita em 5,9 segundos. Para além da caixa manual de 6 velocidades, pode agora dispor de uma nova de dupla embraiagem com 8 relações.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI