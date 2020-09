Hyundai inicia campanha Hydrogen to You

By João Isaac on 11 Setembro, 2020

A Hyundai lançou a campanha H2U – Hydrogen to You destacando o seu compromisso para com uma mobilidade sustentável baseada na tecnologia Fuel Cell. A marca coreana pretende aumentar assim a sua notoriedade relativamente à sua liderança neste tipo de tecnologia de mobilidade livre de emissões.

A campanha destaca o Hyundai Nexo, o veículo que simboliza a aposta da marca nesta tecnologia, movido a hidrogénio, com zero emissões, purificando o ar em vez de o poluir. Na campanha H2U vão trabalhar quatro embaixadores sediados em Berlim que vão transformar a sua vida pessoal, com diferentes interesses, necessidades e talentos, numa experiência, numa viagem com o Nexo.

O objetivo da campanha é desafiar estes embaixadores – que representam as áreas da moda, ciência, música e fotografia – a pensar sobre as respetivas indústrias em que trabalham e como a mobilidade limpa providenciada pela tecnologia do Nexo incentiva a um quotidiano mais sustentável e a um ambiente mais limpo. A equipa de embaixadores aponta às gerações mais novas, aqueles que mais se identificam e exigem tecnologias e soluções que dispensem os combustíveis fósseis.

“O programa H2U é uma expressão da nossa visão corporativa: Progress For Humanity,” afirma Wonhong Cho, Vice-Presidente Executivo da Hyundai e Diretor Global de Marketing da Hyundai Motor Company. “É uma plataforma para aumentar a consciencialização do papel do hidrogénio que irá ajudar a superar os desafios ambientais que enfrentamos.”

O H2U destaca a relevância da intervenção da Hyundai na transição energética, apontando à viabilidade do hidrogénio como fonte de energia. Para isso, desenvolveu importantes relações com líderes nos mais variados serviços de mobilidade, indo além do sector automóvel. Desta forma, a Hyundai pretende proporcionar liberdade de mobilidade para todos.

