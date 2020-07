Hyundai já vendeu 100 mil unidades do Kauai Electric

By José Manuel Costa on 16 Julho, 2020

Em pouco mais de dois anos, a casa coreana conseguiu ultrapassar o marco das 100 mil unidades do Kauai Electric vendidas.

O Kauai Electric superou o marco das 100.000 unidades vendidas globalmente, com 103.719 unidades entregues até 30 de junho de 2020, cerca de dois anos desde o seu lançamento em março de 2018. As vendas fora do seu mercado de origem, Coreia, contabilizaram mais de três quartos do total.

Em termos de prémios, o Kauai Electric tem sido largamente galardoado. Em abril de 2020, o inaugural TopGear Electric Awards nomeou o Kauai Electric como Best Small Family Car, baseado na sua performance road trip europeia de 24 horas e 1.600 quilómetros. No mesmo ano, U.S. News & World Report elegeu o Kauai Electric como Best Electric Vehicle. Em 2019, a WardsAuto incluiu o Kauai Electric na lista dos dez melhores motores. Em 2018, a Auto Express considerou-o como Affordable Electric Car of the Year. O Kauai Electric conquistou, também, o prémio de Best Car of the Year do jornal espanhol ABC. Por fim, em 2019 conquistou o North American Utility Vehicle of the Year.

A Hyundai Motor Company está focada em fazer da mobilidade com zero emissões uma realidade, tornando-a numa parte significativa da sua estratégia de longo prazo. Até 2025, a marca sul coreana tem como objetivo vender 560.000 veículos com bateria elétrica além dos modelos Fuel Cell.O Kauai Electric está disponível em Portugal a partir de 36.850€.

