Hyundai Kauai N, o SUV desportivo foi apanhado em testes

By Guilherme André on 26 Outubro, 2020

A elevada procura por modelos de carroçaria SUV obrigou o mercado a adaptar-se às circunstâncias e, por isso, é cada vez mais comum vermos SUV desportivos como é o caso do futuro Hyundai Kauai N. O modelo sul-coreano ainda se encontra em fase de testes, mas um vídeo “espia” apanhou-o a mostrar do que é capaz no circuito de Nürburgring. Este que será o próximo modelo da divisão desportiva N, aparece ainda camuflado, porém, percebemos que recebe um visual mais desportivo face aos Kauai base.

O Kauai N é ligeiramente mais alto face aos “irmãos”, mas isso não é impedimento de ser rápido em curva. Quanto ao motor, ainda não há confirmações, mas as expetativas apontam para o 2.0 litros turbo com 250 ou 275 cavalos. Contudo, não podemos descartar a possibilidade de receber o 1.6 lt Turbo com 204 cavalos que equipa o Hyundai i20 N. Seja como for vamos ter de esperar pela apresentação que, ao que tudo indica, pode acontecer já em 2021.

Fonte: Automotive Mike

