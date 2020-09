Hyundai mostra primeiras imagens do renovado i30 N

By Guilherme André on 16 Setembro, 2020







A Hyundai vai renovar o desportivo i30 N e, para tal, decidiu levantar ligeiramente o véu e mostrar as primeiras imagens. Apesar de não passarem de teasers, percebemos que vai manter a silhueta hatchback, mas como ligeiros retoques no exterior como é o caso das novas assinaturas de luzes. Para além disso, vai receber ponteiras de escape de maiores dimensões, difusor traseiro mais agressivo e novas jantes de 19 polegadas que vão permitir poupar no peso. No interior o design deve manter-se sensivelmente o mesmo, porém, deve receber um ecrã tátil central maior e com algumas novidades.

As atualizações não se ficam pela parte estética. Os clientes vão poder escolher uma caixa automática de dupla embraiagem de oito velocidades. Esta opção junta-se assim à caixa manual de seis velocidades. No que diz respeito a motor, aqui nada muda e estará disponível com o bloco quatro cilindros 2.0 litros turbo a gasolina com 275 cavalos.

