Hyundai mostra primeiras imagens do Tucson N Line

By Guilherme André on 9 Novembro, 2020







A Hyundai renovou o Tucson e apresentou as versões base em setembro. Agora, decidiram mostrar as primeiras fotos do novo Tucson N Line, o SUV com um visual ligeiramente mais desportivo, à imagem do que já conhecemos da restante gama da marca. Para já não revelaram nenhumas informações relativamente a motorizações, apenas sabemos que chega na primavera de 2021 e que “mais detalhes vão ser revelados em breve”, de acordo com a própria marca.

Quanto às fotos, vemos uma secção dianteira diferente com um visual mais agressivo e desportivo, claramente diferente das versões base. Já na traseira as diferenças são ligeiramente mais fáceis de descobrir, principalmente pela inclusão de um difusor traseiro. As saídas de escape também recebem uma atualização. Assim, o Tucson junta-se aos i10, i20, i30 da atual gama de modelos da marca sul-coreana em Portugal.

