Hyundai mostra teasers do seu novo Elantra N

By João Isaac on 17 Novembro, 2020















A Hyundai Motor revelou alguns teasers do novo Elantra N sob a forma de fotografias e vídeos. Com a introdução deste modelo, a marca coreana pretende continuar a sua expansão para novos segmentos. Esta é já a sétima geração do sedan compacto Elantra e nesta versão N promete destacar-se pela sua postura assumidamente dinâmica e orientada para a performance.

“O Hyundai Elantra N é um acréscimo notável à gama N da Hyundai, oferecendo um desempenho de tirar o fôlego num prático quatro portas. O Hyundai Elantra N está agora numa fase de desenvolvimento final, incluindo a validação em Nürburgring, para que possamos entregar um modelo que os entusiastas irão adorar, em 2021. Uma vez lançado, será o elemento mais recente da gama Elantra”, afirmou Thomas Schemera, Vice-Presidente Executivo e Diretor da Divisão de Produto do Hyundai Motor Group.

A Hyundai promete mais novidades em breve e convida os interessados e fãs da marca a acompanharem as redes sociais oficiais para não perderem as mais recentes novidades e novas imagens do Elantra N. Em 2021 chega igualmente ao mercado o muito aguardado i20 N.

