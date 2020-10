Hyundai Motor Group tem um novo presidente

By Guilherme André on 15 Outubro, 2020

A Hyundai Motor Group anunciou Euisun Chung como novo Presidente do grupo. Euisun deixa assim o anterior cargo de Vice-Presidente Executivo, enquanto o antecessor, Mong-Koo Chung foi apresentado como Presidente Honorário. Em declarações durante a apresentação, o novo presidente anunciou um futuro focado nos clientes. ““Todos os nossos objetivos e esforços devem estar centrados no cliente. O primeiro passo para a felicidade do cliente é permitir que estes se foquem na sua própria vida através da qualidade perfeita dos nossos produtos e serviços,” afirmou Presidente Chung.

Acrescentou ainda que vai continuar a oferecer soluções de mobilidade como eletrificação, condução autónoma, Fuel Cell e, inclusive, a Urban Air Mobility. “A nossa tecnologia Fuel Cell líder na indústria não será apenas utilizada em automóveis, mas também em vários outros campos, como uma solução de energia ecológica para o futuro da humanidade”, afirmou Chung.

Euisun Chung chegou ao cargo de presidente depois de demonstrar uma visão inovadora e por liderar o negócio chave do grupo com sucesso nos últimos dois anos como Vice-Presidente Executivo.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI