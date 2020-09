Hyundai revela carro que pode ser montado em casa

By Guilherme André on 14 Setembro, 2020











A Hyundai revelou um carro, no mínimo, curioso. O denominado SoapBox, um trabalho desenvolvido pela Hyundai Motor Europe Technical Center, pode ser montado em casa. Como? A resposta é muito simples. Basicamente o Hyundai Soapbox é feito de madeira, turbos metálicos e, claro, parafusos, ou seja, tudo peças que podem ser adquiridas nas lojas de bricolage mais próximas. Nas fotos da galeria em cima, as rodas utilizadas são de um carrinho de mão, enquanto a direção é um simples joystick.

O principal objetivo desta criação é, segundo a marca, dar uma atividade divertida para “fugir” às redes sociais e más notícias que, infelizmente, têm sido constantes em 2020. “Nos últimos meses, passar tempo em conjunto com a família tornou-se cada vez mais valioso para as pessoas. Queríamos criar um projeto divertido que proporcionasse às famílias e amigos algo divertido que os unisse”, afirmou Andreas Christoph-Hofmann, vice-presidente de Marketing e Produto da Hyundai Motor Europe.

