Hyundai revela mais detalhes do espetacular protótipo Prophecy

By José Manuel Costa on 7 Abril, 2020









Com dois vídeos, Luc Donckerwolke exolica tudo sobre o espetacular protótipo Prophecy da Hyundai.

O modelo foi apresentado digitalmente em março e agora a Hyundai revela mais detalhes e mais fotos do protótipo. Que deve o seu nome ao facto de apresentar ideias e funcionalidades para o futuro.

O Prophecy foi inspirado nos automóveis vintage das décadas de 1920 e 1930, com um design semelhante a um coupé. As suas linhas suaves e curvas expressivas diferenciam-no do Concept 45 apresentado em Frankfurt o não passado.

O seu formato dinâmico e spoiler traseiro conferem-lhe uma aparência desportiva, e as jantes com formato de hélice reduzem a resistência do ar. Esta aparência está baseada na tipologia de design da Hyundai: “Sensuous Sportiness”.

O interior oferece relaxamento, com cores escuras e materiais naturais que remetem à natureza. Destinado a criar uma experiência completamente nova no interior da viatura.

Uma das características mais exclusivas do Prophecy é o mecanismo de condução. Em vez de um volante de condução posicionado no painel em frente ao condutor, o carro é controlado por dois joysticks localizados à esquerda e à direita do condutor: um na consola central e outro no revestimento da porta. Em combinação com um interior espaçoso, isso não permite apenas uma posição de condução mais confortável, como também liberta mais espaço no painel para outros equipamentos. A plataforma do Prophecy é a E.-GMP, a primeira plataforma exclusiva para modelos elétricos.

