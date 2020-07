Hyundai revela mais detalhes do protótipo 45, através de um vídeo

By José Manuel Costa on 1 Julho, 2020











O protótipo 45 foi apresentado no Salão de Frankfurt de 2019, destaca linhas acentuadas e uma silhueta em forma de diamante. Agora, a Hyundai revela mais detalhes com a ajuda do diretor de estilo da Hyundai.

O Hyundai 45 é um modelo elétrico cuja inspiração vem do Hyundai Pony de 1974, tentando reunir o passado com o futuro da Hyundai. Além disso, a casa coreana quer demonstrar que a tecnologia elétrica oferece liberdade aos estilistas para repensar o estilo exterior dos veículos. No vídeo que lhe oferecemos, o diretor de estilo da Hyundai, SangYup Lee, revela novidades sobre o 45.

