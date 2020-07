Hyundai revela novo produto da gama N Line com base no novo Elantra

As imagens revelam o novo Elantra N Line, um tratamento através da gama N-Line que oferece uma imagem mais desportiva e com maior performance.

O Hyundai Elantra N-Line destaca-se pelo estilo de carroçaria baixa e ampla, expressado pela arrojada versão N-Line da grelha dianteira em cascata da Hyundai. As saias laterais, as jantes em liga leve de 18’’ enfatizam a aparência desportiva. Os espelhos retrovisores, os contornos das janelas e as saias laterais são em “gloss black”, assinatura da marca N. A traseira esculpida destaca a dupla ponteira de escape e o difusor traseiro.

A Hyundai prevê que o Elantra N-Line tenha um preço de entrada atrativo para a marca N, que já oferece o Veloster N, i30 N e i30 Fastback N, assim como várias versões N-Line em certos mercados.

