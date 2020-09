INEOS Grenadier mostra-se este fim de semana em Londres

By João Isaac on 4 Setembro, 2020









O primeiro protótipo do INEOS Grenadier é apresentado este fim de semana no Concours of Elegance de Hampton Court em Londres. O seu papel é, no entanto, secundário, pois posará junto da coleção de veículos todo-o-terreno lendários da INEOS Automotive que inclui, por exemplo, o primeiro Land Rover de produção, unidade com matrícula JUE 477, exemplarmente restaurado. Estarão igualmente expostos um Toyota FJ40 de 1980, um Jeep Willys de 1944 utilizado na Segunda Guerra Mundial, bem como um Mercedes-Benz Classe G de 1988.

“No início do projeto Grenadier, trouxemos alguns dos mais famosos 4×4 do passado para o estúdio para os estudarmos em pormenor e perceber o que os fez serem tão duradouros, ” afirmou Toby Ecuyer, Diretor de Design da INEOS Automotive. “Agora, é fantástico ver o Grenadier na companhia destes veículos lendários. Podem ver-se traços comuns no design e nas proporções, indiscutivelmente com a mesma clareza de objetivos. Penso que o Grenadier tem um lugar natural entre estes icónicos 4×4 e, se outros concordarem, então teremos atingido o nosso objetivo de conceção.”

O processo de desenvolvimento do protótipo do Grenadier continua com o objetivo de se atingirem 1,8 milhões de quilómetros em estrada e em todo-o-terreno durante o próximo ano. As vendas deverão ter início a partir do final de 2021.

“Recebemos comentários altamente favoráveis à nossa recente apresentação do novo Grenadier e esta é a primeira vez que apresentamos o veículo em público no Reino Unido,” afirmou Dirk Heilmann, CEO da INEOS Automotive. “É claramente pertinente que o veículo seja exibido em conjunto com uma coleção de ícones do todo-o-terreno. Serviram como inspiração ao projeto do Grenadier e representam o espírito de liberdade sem compromissos que o novo veículo proporcionará aos respetivos clientes em qualquer parte do mundo. Estamos expectantes quanto à análise das reações dos muitos visitantes desta exposição.”

O Concours of Elegance é um dos mais importantes e aclamados eventos de automóveis clássicos e decorre este ano no Palácio de Hampton Court em Londres pelo quarto ano consecutivo. Estarão expostos cerca de 60 dos veículos mais raros a nível mundial, bem como centenas de outros automóveis inscritos por clubes que tentarão ganhar o The Club Trophy.

