Ineos retira investimento de 300 milhões de euros de Estarreja

By José Manuel Costa on 6 Julho, 2020

Foi sendo acarinhado em Portugal porque a Ineos ia fazer um investimento de 300 milhões de euros numa fábrica em Estarreja. O Grenadier não vai ser português porque o investimento… foi-se!

A Câmara Municipal de Estarreja colocou na sua página de internet aquilo que a Ineos Automotive lhe comunicou: “a empresa transmitiu à Câmara Municipal de Estarreja a difícil decisão de suspender o investimento” de 300 milhões de euros numa fábrica localizada no Eco Parque Empresarial de Estarreja.

Para Diamantino Sabina, presidente da Câmara Municipal de Estarreja, “esta decisão é um duro golpe para o município e um revés naquilo que poderia ser um salto qualitativo em termos económicos e sociais.” Ainda assim, o edil não esmorece pois nas suas palavras, o Eco Parque continua a ter uma procura considerável.

E quais foram as razões para este abandono? Segundo Dirk Heilmann, o CEO da Ineos Automotive, a marca foi forçada a rever o investimento face à diminuição da produção regular dos fabricantes automóveis na Europa. Para o responsável da empresa filial do gigante químico Ineos, o setor automóvel terá uma quebra de 20 a 30% das vendas nos próximos anos. Numa lógica de economia de custos, o Grenadier será fabricado numa unidade já em laboração, anulando os riscos da construção e arranque de uma nova unidade fabril.

Enfim, como diz o presidente da Câmara Municipal de Estarreja, “a Covid-19 foi-nos fatal” e acabou com um investimento que levantou muito sobrolho e que na opinião de alguns analistas e observadores, não foi para diante porque o Governo britânico exigiu á Ineos que deixasse toda a produção dentro do Reino Unido. O Covid-19 foi o pretexto mais à mão, já que ninguém prevê uma quebra tão grande de vendas nos próximos anos e o Grenadier só estará à venda lá para 2022. E produzir chassis e carroçaria em Portugal e enviar para o Reino Unido… era um pesadelo. Acabou aqui o Grenadier português, passa a ser apenas britânico e dificilmente estará á venda entre nós.

