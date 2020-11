Insólito. Polícia de Vigo multa os próprios carros de patrulha

By Guilherme André on 18 Novembro, 2020

De acordo com o jornal La Voz de Galicia, a Polícia local de Vigo deu origem a uma situação insólita. Isto porque, multaram nove carros e dois furgões por inspeção periódica dos veículos caducada há um mês, contudo, de referir que esses carros eram da própria polícia! Os veículos que se encontravam proibidos de circular desde o dia 20 de outubro ficaram então com a dita multa presa no limpa para-brisas, como acontece com qualquer outro carro.

Mas porque é que os polícias fizeram isso? Segundo a mesma fonte, isto aconteceu após vários alertas aos superiores que nunca tiveram resposta. Por sua vez, os responsáveis da Polícia local de Vigo afirmam que essa responsabilidade pertence à empresa de renting que trata do parque automóvel. Toda esta situação aconteceu na terça-feira (17 de novembro) e a situação ficou resolvida no mesmo dia com os polícias que multaram os carros a ser repreendidos pela má imagem criada. Quanto às multas não sabemos se vão ser, de facto, pagas, mas de referir que as 11 multas passadas são de 200 euros cada.

Fonte: La Voz de Galicia

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI