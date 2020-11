Isto é o que acontece quando um carro embate a 190 km/h

By Guilherme André on 15 Novembro, 2020

Se já teve um acidente sabe que é uma experiência horrível para todos os envolvidos. Mais do que o peso na consciência, é o valor de arranjo que, em muitos casos, não compensa e o veículo acaba por seguir para a sucata. Porém, toda a gente sabe que o excesso de velocidade é um dos principais motivos para acidentes graves. Numa tentativa de consciencializar os condutores, o programa Fifth Gear realizou um teste incrível. Apesar do vídeo já ter alguns anos, continua a ser uma boa forma de demonstrar o horrível que é um acidente a alta velocidade. Para tal, recorreram a um Ford Focus da primeira geração e, mediante o puxar de um cabo, simularam um acidente contra uma barreira a 120 mph, o que corresponde a aproximadamente 190 km/h.

O resultado é o que se vê na imagem, um “carro” que mais parece um acordeão. Mais do que uma mera diversão, este teste também serve como “abre olhos” para quem tem o “síndrome de pé pesado”. Veja o vídeo.

Fonte: Fifth Gear

