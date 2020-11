Já é possível conduzir o novo Toyota GR Yaris, mas com um comando na mão

By Guilherme André on 17 Novembro, 2020

Está ansioso por conduzir o novo Toyota GR Yaris? Agora já o pode fazer, só precisa de ter uma Playstation 4, uma televisão e um comando. Isto porque, o conceituado videojogo Gran Turismo Sport anunciou uma nova atualização (1.62) gratuita onde a estrela principal é o novo Toyota GR Yaris 1st Edition RZ “High Performance”. Este que é um dos “hot hatch” mais radicais e aguardados do mercado, tem estreia antecipada no mundo virtual. Quanto à chegada ao mercado “verdadeiro” vamos ter de esperar um pouco mais.

De relembrar que o GR Yaris incorpora muita da tecnologia utilizada no mundial de ralis e é completamente focado na performance. Assim, trabalhado pela Gazoo Racing, está equipado com um motor três cilindros de 1.6 litros, sobrealimentado, associado a uma transmissão manual de seis velocidades, que debita 261 cavalos e 360 Nm de binário, potência essa que chega às quatro rodas motorizes. Assim, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 5,5 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada aos 230 km/h.

Fonte: Gran Turismo TV

