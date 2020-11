Já é possível estacionar o Volkswagen Touareg através de um smartphone fora do veículo

By Guilherme André on 12 Novembro, 2020













Se tem um SUV de grandes dimensões, ou simplesmente detesta lugares apertados, esta notícia é para si. A Volkswagen lançou no Touareg a mais recente tecnologia de estacionamento. De um modo geral isto é uma evolução do já conhecido Park Assist, mas desta vez com tecnologia de condução semi-automática. Tal como mostra o vídeo em baixo, basta termos um Smartphone Apple 6S ou superior (não há informações se está disponível para android) e aceder à aplicação VW Remote Park Assist Plus. Este sistema pode ser utilizado tanto para estacionar como para sair de um lugar de estacionamento que esteja demasiado apertado e o condutor não queira arriscar bater com as portas noutros veículos.

Assim, a aplicação funciona da seguinte maneira: no caso de realizar um estacionamento, o condutor ativa a procura por um lugar de estacionamento. Depois de selecionar o lugar escolhido, o condutor só tem de selecionar o Park Assist com controlo remoto. De seguida, basta sair do veículo com a chave física do veículo e ativar a manobra de estacionamento na aplicação. Após isto, o condutor só precisa de assistir ao “bailado” de estacionamento automático ao pressionar de forma contínua o botão “Drive” por motivos de segurança e, se tudo correr bem, tem o veículo estacionado. Quanto ao processo de sair do local de estacionamento, o processo é relativamente o mesmo, tirando a parte em que é possível ligar o veículo através da aplicação.

Fonte: Volkswagen

