Já é possível reservar o novo Hyundai i10 N-Line

By João Isaac on 17 Setembro, 2020

Boas notícias para os fãs dos citadinos desportivos. A Hyundai anunciou a abertura das reservas online para o seu novo i10 N-Line, bem como da possibilidade de o fazer em qualquer concessionário da rede autorizada da marca.

Através do website de reserva, os clientes podem selecionar uma das três cores disponíveis: Dragon Red, Polar White e Phamtom Black. Todas estão associadas ao tejadilho negro. Após a escolha de sua cor preferida, basta preencher os dados pessoais e efetuar o pagamento eletrónico do valor de sinal de 300 €.

O i10 é o quarto modelo da marca coreana a ser associado ao nível de equipamento N-Line, inspirado nos modelos de alta performace N. Os Hyundai N-Line destacam-se pela desportividade do design exterior e interior.

Por dentro, o novo i-10 N-Line aposta numa lotação para cinco passageiros, bancos dianteiros desportivos, infotainment com ecrã tátil de 8 polegadas e utiliza o enérgico motor 1.0 T-GDi de 100 cavalos, apelando ao dinamismo da condução.

O novo Hyundai i10 N-Line está disponível a partir de 125€/mês através da solução de financiamento Hyundai Open Drive incluindo a garantia de 7 anos sem limite de quilómetros.

