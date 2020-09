Já é possível ter um Porsche Taycan cor de rosa

By Guilherme André on 18 Setembro, 2020

A Porsche aumentou os argumentos de personalização do novo Taycan. O primeiro 100% elétrico da marca recebe novas cores, onde se destaca a denominada “Amora Gelada metalizada”. Esta cor curiosa deixa o Porsche Taycan numa espécie de rosa, um opcional que não tem custos adicionais.

Para muitos, esta pode ser uma cor demasiado “fora do comum”, porém, a Porsche tem tradição com o cor de rosa. Para quem gosta de desporto motorizado, sabe que a marca alemã teve um Porsche 917 de competição “Pink Pig” que, tal como o nome indica, era completamente rosa. Caso não goste mesmo desta “Amora Gelada Metalizada”, saiba que há outras novas soluções de personalização para escolher. Falamos do Bege Café Metalizado, Mogno Metalizado e Azul Neptuno. Todas elas são opcionais sem custos adicionais para quem pretende dar um toque diferenciador ao desportivo elétrico.

