Já foram detidos mais de 6 mil condutores com carta de condução caducada

By Guilherme André on 28 Outubro, 2020

Tem a certeza de que a sua carta de condução está na validade? De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), em declaração ao JN, entre janeiro de 15 de outubro de 2020 foram detidos 6492 condutores por condução com carta caducada há mais de cinco anos. Feitas as contas, isto dá uma média de 22 condutores por dia. Foram ainda apanhados 2518 pessoas a conduzir com a carta caducada há mais de dois anos, ou seja, recebem autos de contraordenação.

Mas como é que é possível haver tantas pessoas a ser detidas por carta de condução caducada? Para a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a resposta é simples: “Desconhecimento das alterações legislativas”, afirmou a entidade ao JN. De recordar que em 2017 a lei foi alterada e ditou que a carta de condução para veículos ligeiros fosse renovada aos 50 anos no caso dos condutores habilitados antes de 2 de janeiro de 2013.

