Já foram entregues 5000 Nissan Leaf em Portugal

By Guilherme André on 25 Agosto, 2020

Tem um Nissan Leaf? Se sim, saiba que é um dos 5000 condutores que fazem parte do título de primeiro automóvel elétrico a conseguir atingir as cinco mil vendas em Portugal. A marca nipónica fez questão de entregar a unidade 5000 no primeiro evento drive-in 100% elétrico em Portugal, que decorreu no fim de semana passado. Catarina Canteiro, a cliente que atingiu este marco histórico, justificou a escolha.

“Todos os dias desloco-me 140 quilómetros entre o percurso casa-trabalho. A necessidade de troca de carro era iminente, mas agora queria optar por uma solução económica, sustentável, confortável, segura e que ao mesmo tempo assegurasse espaço no habitáculo e bagageira”, referiu.

Assim, desde o lançamento em 2010, o Nissan Leaf cumpre, igualmente, 10 anos no mercado português. Decompondo estas 5000 unidades por gerações, percebemos que a primeira (2010 até 2017) vendeu cerca de 1000 unidades. A atual geração tem tido uma performance muito melhor, visto que já conta com vendas quatro vezes superiores e, diga-se, em muito menos tempo.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI