Já foram vendidos mais de 10 mil Porsche Taycan

By Guilherme André on 19 Outubro, 2020

A Porsche apresentou o relatório de vendas relativo aos três primeiros trimestres de 2020. É do domínio comum de que 2020 tem sido um ano atípico para a indústria automóvel devido à pandemia de covid-19, porém, a Porsche tem demonstrado ser uma das marcas que melhor tem combatido os problemas. De facto, graças a algumas novidades no portfólio, a marca alemã tem conseguido fazer vendas em linha com o que nos habituou em 2019 ao registar uma perda de -5%. A este dado temos de incluir a boa prestação do novo elétrico Porsche Taycan que representa 10 944 unidades vendidas em 2020.

Feitas as contas, foram entregues 191 547 veículos entre janeiro e setembro de 2020, um resultado inferior aos 202 318 exemplares entregues no mesmo período em 2019. Este número é em muito ajudado pelo Porsche Cayenne que continua a ser o líder de vendas com 64 299 unidades entregues nos primeiros nove meses. De acordo com o fabricante alemão, a variante Coupé contribuiu para um aumento de 4% face ao ano anterior. No segundo lugar surge o outro SUV da gama, o Macan com 55 124 unidades e, a fechar o pódio, o novo Porsche 911 com 25 400 unidades.

“O mercado chinês recuperou depressa após a quarentena e a procura em outros mercados também tem demonstrado um crescimento significante e, tudo isto, tem contribuído para este resultado”, afirma Detlev Von Platen, membro do Quadro Executivo de Vendas e Marketing na Porsche AG. “O efeito da crise de coronavírus não poupou a Porsche. Contudo, olhamos para o futuro com otimismo – em particular graças à nossa linha de produtos e um aumento contínuo de novos pedidos”, acrescentou von Platen.

