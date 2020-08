Já imaginou um trator a percorrer o circuito de Nürburgring?

By Guilherme André on 31 Agosto, 2020

Quando se fala em Nürburgring pensamos imediatamente em supercarros, desportivos ou ainda carros camuflados em testes. No entanto, parece que há pessoas que acreditam que a pista é aberta a qualquer tipo de veículo, inclusive um trator. Sim, leu bem, a Auto Motor Und Sport decidiu levar um dos modelos mais velozes do segmento, o Claas Xerio 5000 Trac VC.

Para quem não conhece, este tem um motor seis cilindros 12.8 litros que é capaz de atingir 500 cv e 2600 Nm de binário. Quando vemos estas estatísticas percebemos que até pode ser bastante veloz, porém, de indicar que pesa cerca de 17 mil quilos o que dificulta bastante a tarefa. Em alguns momentos o condutor pareceu “assustado”, ainda assim, concluiu o circuito em 24:50,47s. Veja o vídeo.

