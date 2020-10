Já não é possível realizar a devolução gratuita de um Tesla ao fim de sete dias

By Guilherme André on 20 Outubro, 2020

A Tesla tinha uma filosofia interessante com objetivo de cativar clientes. Falamos da possibilidade de testar um veículo por sete dias e 1600 km e, se o cliente não gostasse, podia devolvê-lo de forma gratuita. Porém, este dado deixou de existir sem grande alarido da marca liderada por Elon Musk e apenas foi detetado pela imprensa norte-americana. Agora, uns anos após o lançamento desta solução, nunca chegámos a saber quantos foram os clientes a devolver os veículos.

De recordar que tudo começou em 2012, numa altura em que os condutores ainda tinham receio de comprar um elétrico, isto porque tanto o mercado como a Tesla ainda estavam numa fase inicial. Deste modo, um período experimental foi a solução encontrada para desafiar os possíveis compradores a testar as capacidades dos veículos da Tesla. Hoje é uma marca estabelecida no mercado mundial e os carros são reconhecidos e uma referência nos elétricos. Ou seja, deixa de ser uma necessidade seduzir os clientes com soluções como esta.

