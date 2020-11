Já pode comprar o motor V8 de produção mais potente do mundo

By Guilherme André on 10 Novembro, 2020

Está a pensar mudar de motor e não sabe o que escolher? Pode sempre optar pelo enorme motor V8 da Mopar que é, segundo eles, o V8 de produção mais potente do mundo. Este bloco ficou conhecido por equipar, por exemplo, o Dodge Challenger SRT Super Stock, e vai estar disponível para quem o quiser comprar.

Passando a especificações, o denominado “Hellcrate Redeye” V8 de 6,2 litros debita 819 cavalos e 972 Nm de binário e será o motor de produção mais caro alguma vez vendido por um fabricante norte-americano. Assim, não é de estranhar que só o motor custe 18 365 euros e, para segurança dos clientes, tem uma garantia de 90 dias e inclui algumas peças que são essenciais para que o mesmo trabalhe. Caso este seja pouco para si, saiba que a Mopar também disponibiliza o “todo poderoso” Hellephant que é, na essência, o mesmo motor, mas com um aumento significativo de potência, visto que debita 1000 cavalos, porém, não equipa nenhum modelo de produção. Neste caso o preço sobe para os 25 260€.

