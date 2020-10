Já pode encomendar o novo Citroën ë-SpaceTourer. Saiba quanto custa

By Guilherme André on 26 Outubro, 2020













O novo Citroën ë-SpaceTourer, um furgão 100% elétrico apresentado na primeira metade de 2020, já pode ser encomendado em Portugal. De facto, o modelo com capacidade para até nove pessoas é vendido em solo nacional em quatro especificações diferentes. Começando pelo mais acessível, ë-SpaceTourer Business M, o preço para particulares é de 42 908€, valor esse que varia até aos 44 886€ na versão ë-SpaceTourer Feel XL.

Construído com base na plataforma EMP2 do Grupo PSA, o furgão está disponível em três dimensões distintas, mas nesta primeira fase de lançamento apenas podemos escolher a M (4,95m) e XL (5,30m). Sendo um veículo elétrico está equipado com um motor com 136 cavalos e 260 Nm de binário que permite atingir uma velocidade máxima de 130 km/h. Este é alimentado pela bateria de iões de lítio de 50 kWh que garante 230 km de autonomia. Caso queira um pouco mais vai ter de esperar por 2021 onde a Citroën vai incluir a solução de 75 kW que garante 330 km. Quando chega a altura de carregar, o furgão permite desde os carregamentos em casa, com ‘wall box’até aos carregamentos super-rápido, o ë-Spacetourer traz de série um carregador de 7,4 kW monofásico. O carregador trifásico de 11 kW opcional permite carregamentos de 80 % da carga em 30 minutos para a bateria de 50 kWh e de 45 minutos para a de 75 kWh).

O ë-SpaceTourer dispõe ainda de 15 assistentes à condução com destaque para travagem de emergência, reconhecimento dos limites de velocidade, alerta de saída de faixa ou aviso de ângulo morto. No interior contamos também com um ecrã tátil de sete polegadas com o sistema de navegação 3D Citroën NAV. Por fim, pode conferior todos os detalhes aqui.

