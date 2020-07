Já revelamos o interior, agora é a vez de olhar o exterior do novo Mercedes Classe S

By José Manuel Costa on 10 Julho, 2020







Anda em testes nos arredores da sede da Mercedes um novíssimo Classe S, com pouca camuflagem que esconde, apenas, as alterações que vão ser implementadas na frente e na traseira do carro.

Isto porque a Mercedes vai aproximar o Classe S do CLS, tendo, assim, uma frente e uma traseira mais angular que até agora, colocando o Classe S a par dos mais recentes produtos da casa alemã.

Outros detalhes estão nos puxadores de portas que se escondem, só saindo quando o utilizador está perto, embora não deva ser equipamento de série em todos os modelos, já que alguns protótipos foram “apanhados” com puxadores convencionais.

O novo Classe S tem como plataforma a MRA II, que utiliza fibra de carbono e alumínio na sua construção e tem direção nas rodas traseiras. O carro terá condução autónoma de nível 3 e todas as novidades que já revelámos anteriormente. A gama de motores terá eletrificação, incluindo a tecnologia de 48 volts para híbridos suaves e tecnologia Plug In.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI