Já viu um Porsche 935 em pista? Difícil, pois só há 77 e este deste vídeo é uma “ave rara”!

By José Manuel Costa on 22 Junho, 2020

Os mais puristas podem criticar o moderno 935, dizendo que não é mais que um 911 GT2 RS com uma carroçaria parecida com a do original 935. Até têm razão, mas a verdade é que o 935 moderno é um carro impressionante.

Não é muito comum a Porsche fazer um carro dedicado á utilização em pista, mas neste caso a cada de Zuffenhausen decidiu recuperar um dos mais icónicos modelos, o 935 Moby Dick. O carro não replica, totalmente, o carro histórico, mas a forma da carroçaria evoca de forma clara o MobyDick, nomeadamente, a frente ampla, a enorme asa traseira e os alargamentos das cavas das rodas.

Sendo um carro não homologado para andar em estrada, não tem as luzes convencionais, apenas luzes LED colocadas nas entradas de ar dianteiras. Serão feitos apenas 77 carros e por isso será complicado ver alguns em pista, pois a maioria ficará fechado em garagens de colecionadores. Por isso, a aparição desta unidade em Zolder, é uma visão rara. O dono do carro não levou o carro a fundo, mas perebe-se que não quisesse estragar mais de 700 mil euros de automóvel…

