Já viu um Toyota Supra aos saltos num troço de ralis? Não? Então veja o vídeo!

By José Manuel Costa on 23 Junho, 2020

Se acha uma violência colocar um carro como um Bentley Continental GT num troço de ralis no País de Gales, não veja este vídeo de um Toyota Supra atirado para uma estrada de terra.

Robyworks é um “youtuber que decidiu testar a fundo o Supra. Para isso, levou um Supra azul para os bosques e não olhou para nada.

Inundada de lama nas bermas, a estrada estava cheia deneve e foi um desafio para o “youtuber”, com várias atravessadelas, ficando a centímetros de bater nas árvores. E ainda fez alguns saltos

O fim do vídeo mostra o carro sem mecânica e parte do compartimento do motor cortado, o que deixa antever que o Supra poderá receber um moor mais potente e transformar-se num carro de ralis. Um projeto privado, pois a Toyota quer o Yaris no WRC e até colocou em pausa o projeto do novo carro, o Yaris GR.

