Jaguar atualiza o SUV E-Pace

By João Isaac on 28 Outubro, 2020







A Jaguar mostrou a mais recente atualização do E-Pace, SUV que conta agora com um exterior renovado, um habitáculo melhorado, com por exemplo, o novo sistema de infotainment, bem como com novos motores no qual se inclui um híbrido plug-in.

Esta nova versão eletrificada P300e PHEV junta um motor 1.5 Turbo de três cilindros, a gasolina, com 200 cavalos, a um segundo elétrico, com 109 cavalos de potência, instalado no eixo traseiro. Esta combinação permite-lhe percorrer até cerca de 55 quilómetros em modo puramente elétrico e declarar assim um consumo combinado de 2 l/100 km.

No exterior, as principais diferenças estão no desenho do para-choques dianteiro, na grelha, também ela redesenhada, sendo que nas laterais está também colocado o logótipo Jaguar. A iluminação LED é nova e está presente em toda a gama, sendo que nos níveis SE e HSE contam com função de máximos automáticos.

Por dentro, como referido, destaca-se o novo sistema de infotainment Pivi Pro, acessível através de ecrã tátil de alta definição de 11,4 polegadas. Todas as zonas do tablier onde o condutor possa tocar foram revestidas a materiais suaves e agora está igualmente disponível um carregador sem fios para smartphones. O seletor da caixa de velocidades é também novo.

Para além da motorização plug-in já mencionada, a gama E-Pace conta com três motorizações Diesel, todos 2.0 litros: 163 cavalos com caixa manual e tração dianteira; mild hybrid de 163 cavalos com caixa automática e tração integral; mild hybrid de 204 cavalos com caixa automática e tração integral.

Quanto aos motores a gasolina, a gama dispõe das seguintes combinações de motor e transmissão, todos eles com tecnologia mild hybrid e caixa automática: 1.5 Turbo de 160 cavalos com tração dianteira; 2.0 Turbo de 200 cavalos com tração integral; 2.0 Turbo de 249 cavalos com tração integral; 2.0 Turbo de 300 cavalos com tração integral.

Os preços iniciam-se nos 42 510 euros do E-Pace com motor a gasolina de 160 cavalos. A nova motorização plug-in está disponível a partir de 59 451 euros.

