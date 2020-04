Jaguar Land Rover ajuda a entreter os mais novos com desenhos para colorir

By José Manuel Costa on 31 Março, 2020

Para distrair as crianças, agora que estamos fechados o dia todo em casa, a Jaguar Land Rover (JLR) oferece desenhos para pintar a aventura do novo Defender em terras africanas.

Basta ir ao Facebook ou ao Instagram, procurar por @LandroverPT e começar a brincadeira, pois durante uma semana, a JLR vai publicar uma série de imagens para pintar, tendo como tema o novo Defender, modelo que foi até à Namíbia fazer um passeio. Os desenhos podem ser descarregados para que, depois de pintados, possam ser partilhados nas redes sociais com o hashtag #TeamDefender. Mais uma forma de ajudar a passar este tempo de provação em que estamos confinados devido ao Coronavírus e ao Covid-19.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI