Jaguar Land Rover equaciona contratar um CEO vindo da Audi ou BMW

By José Manuel Costa on 7 Julho, 2020

Ralf Speth vai sair em setembro e a Jaguar Land Rover (JLR) está, afincadamente, à procura de um novo CEO. Que pode chegar da Audi ou da BMW.

Para já há uma “short list” que inclui Bram Schot (à esquerda na foto), ex-CEO da Audi e o ex-responsável do departamento de pesquisa e desenvolvimento da BMW, Klaus Froehlich. O anúncio oficial da escolha será feito ainda esta semana.

O alemão Ralf Speth sai do cargo devido à política interna da Tata Motors, dona da JLR, permanecendo na companhia como vice-presidente não executivo da Jaguar Land Rover.

Mas se estas duas opções falharem, a JLR tem na sua “short list” mais alguns “ases” como refere o Financial Times. Um deles é Nick Rogers, o responsável pelo departamento de engenharia da JLR, o outro é Fred Schulz, responsável pela produção na fábrica da Audi em Ingolstadt. Quem já foi descartado foi Mike Manley.

Tanto Schot como Froehlich abandonaram os seus empregos este ano, tendo o primeiro mais experiência na gestão pois esteve como CEO interino acumulando a liderança das vendas e do marketing. Mais uns dias e saberemos quem vai ficar ao leme da JLR que a Tata Motors e a Tata já disseram não querer alienar apesar dos maus resultados acumulados nos últimos tempos.

