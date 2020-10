Jaguar Land Rover testa novos materiais com ajuda de tecnologia aeroespacial

By Guilherme André on 22 Outubro, 2020

A Jaguar Land Rover começa a preparar o futuro da marca ao anunciar um novo projeto que vai durar dois anos. O principal objetivo é testar novos componentes mais leves ao utilizar tecnologias desenvolvidas para a indústria aeroespacial. Segundo a própria marca, os testes vão ser realizados em “algumas das condições mais extremas do mundo” em mais de 40 mil quilómetros ao longo de várias partes da América do Norte.

Toda a informação deste projeto será partilhada com a equipa de desenvolvimento de produto, sediada no Reino Unido, que vai permitir prever o comportamento dos materiais no futuro no que diz respeito a longevidade ou qualidade, de acordo com “os padrões restritos da empresa”. Matt Walters, engenheiro chefe, afirma que este projeto de pesquisa é mais um exemplo da marca em “desenvolver materiais leves, com durabilidade e robustos para os nossos futuros veículos”.

