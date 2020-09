Jaguar refresca F-Pace com interior mais luxuoso

By Guilherme André on 15 Setembro, 2020



















































A Jaguar apresentou a atualização do F-Pace com novos argumentos no interior e a inclusão de soluções eletrificadas. Começando pelo exterior, aqui as alterações são ligeiras. De facto, a marca britânica realizou uma revisão do capot, novas assinaturas de luzes à frente e a trás, uma nova grelha e pequenas alterações nos para-choques.

Se por fora as mudanças são simples, no interior a Jaguar apostou forte. Principalmente na consola central redesenhada que recebe agora um ecrã tátil curvo de 14.1 polegadas que substitui o anterior com 10 polegadas. Com um visual elegante, é a “central de controlo” de praticamente todas as funções do carro. À frente do condutor surge ainda o painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas com o mais recente software da marca. Em adição à nova tecnologia, o Jaguar F-Pace apresenta-se com novos detalhes e materiais mais macios que tornam o habitáculo confortável.

As novidades continuam debaixo do capot. Para além dos mais recentes motores quatro cilindros, o F-Pace recebe os novos seis cilindros em linha a gasolina e Diesel, bem como soluções mild hybrid e híbrido plug-in, todas elas com tração integral. Começando pela combustão pura, há uma alternativa a gasolina, o quatro cilindros 2.0 lt turbo com 250 cavalos com transmissão automática de oito velocidades, e uma Diesel que recorre ao novo bloco seis cilindros turbo 3.0 litros com 300 cavalos.

Passando para os mild hybrid, aqui as soluções voltam a dividir-se pelos dois combustíveis. A gasolina encontramos o seis cilindros 3.0 litros turbo com 340 ou 400 cavalos, enquanto no gasóleo há três opções: quatro cilindros 2.0 litros turbo com 163 ou 204 cavalos, bem como o seis cilindros 3.0 litros com 300 cavalos.

Por fim, a solução híbrida plug-in, denominada P400e, fica ao encargo do motor quatro cilindros 2.0 litros turbo associado a um propulsor elétrico de 105 kW. Assim, a potência combinada é de 404 cavalos e 640 Nm de binário, o que a torna na variante mais potente da gama. Sendo plug-in, permite percorrer até 53 km em modo 100% elétrico.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI