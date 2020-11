Jeep Gladiator Top Dog Concept é a estrela da Mopar no SEMA360

By João Isaac on 4 Novembro, 2020

















A equipa norte americana da Mopar pegou num Jeep Gladiator e em alguns acessórios da marca, bem como noutros feitos por encomenda, e criou um veículo conceptual especificamente pensado para os amantes das bicicletas de montanha. O Jeep Gladiator Top Dog foi assim revelado no SEMA360, uma edição virtual do salão de Las Vegas que decorre online de 2 a 6 de novembro.

“Com quase vinte acessórios da Jeep, construímos este Jeep Gladiator Top Dog Concept todo-o-terreno para os verdadeiros entusiastas de bicicletas de montanha”, adiantou Mark Bosanac, Diretor de Serviço, Peças e Assistência a Clientes da Mopar, FCA – América do Norte. “Em toda a linha da Jeep, oferecemos mais de 500 peças e acessórios de fábrica e cujo nível de qualidade é elevado.”

Este muito especial Gladiator inclui não só uma maior capacidade de carga do que a versão original como também, do lado do passageiro, um sistema de armazenamento de gavetas com acessórios e ferramentas. Já do lado do condutor existe um frigorífico e um grelhador rotativo de hot dogs. Não lhe faltam igualmente as luzes de trabalho exteriores e um conjunto de tapetes de tração para a recuperação e extração de veículos.

“Desenvolvido para lidar com as exigências de um estilo de vida ativo e oferecendo uma liberdade ao ar livre única, o Jeep Gladiator é a tela perfeita para que a Mopar continue a inovar ainda mais com a adição de um conjunto de Peças de Desempenho da Jeep”, disse Jim Morrison, Diretor da Marca Jeep, FCA – América do Norte. “O novo Top Dog Concept da Mopar resulta numa funcionalidade mais inteligente e numa maior versatilidade para o Jeep Gladiator.”

A nível mecânico, está equipado com um kit de elevação da JPP, de duas polegadas, com amortecedores FOX. As jantes são de 17 polegadas e estão calçadas com pneus BF Goodrich de 37 polegadas. Já o motor é o conhecido V6 Pentastar de 3,6 litros e 285 cavalos e 460 Nm acoplado a uma transmissão TorqueFlite de oito velocidades. Ainda no campo dos acessórios, não lhe falta um guincho com capacidade de 3600 kg, equipado com uma corda sintética de 30 metros. Atrás, há um segundo guincho.

