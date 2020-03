Jeep Renegade e Compass 4Xe híbridos chegam no verão

Os dois modelos serão os primeiros a exibirem a tecnologia híbrida Plug-In e serão oferecidos numa versão “First Edition” e destacam-se pelo logótipo 4Xe.

A versão “First Edition” terá duas configurações: Urban (base é o nível S) e Off Road (baseado no Trailhawk) ambas com a versão do sistema híbrido com 240 CV. Ambos terão vários conteúdos tecnológicos, novas funcionalidades dedicadas á condução elétrica e inovadoras soluções de carregamento, como Wallbox (7,2 kWh) para carregamento doméstico e cabo específico para alimentação em pontos públicos. Os modelos vão receber extensão de garantia até quatro anos sem limite de quilómetros, 4 anos de manutenção e 8 anos de garantia da bateria, Os novos modelos estarão à venda nos concessionários da Jeep já no verão, existindo para lá da “First Edition” as versões Longitude, Limited, S e Trailhawk.

O sistema híbrido da Jeep oferece até 50 km de autonomia elétrica e emite menos de 60 gr/km de CO2, e as versões 4Xe tem 100% da parte inferior da carroçaria feito com plástico 100% reciclado e 40% do depósito de combustível é feito com materiais reciclados. O carregamento numa ficha com 3 kWh, leva 3h30m, mas reduz-se para 100 minutos numa “Wallbox” de 7,5 kWh.

Os Renegade e Compass 4xe oferecem novos modos de condução Hybrid, Full Electric, E-save e funcionalidades específicas, como Sport Mode, Eco Coaching e Smart Charging, que permitem carregar a viatura tanto através do rádio Uconnect como do smartphone do condutor. As versões 4xe contam ainda com conteúdos e elementos de estilo próprios, incluindo jantes de 19” na configuração Urban e de 17” na configuração Off-road, as mais apropriadas para condução em todo o terreno, faróis dianteiros Full LED no Renegade e Bi-Xénon no Compass, Uconnect NAV com ecrã tátil de 8,4″, integração com smartphone e avançada conectividade a bordo (como a possibilidade de gerir o carregamento a partir do rádio e também do smartphone), ecrã TFT de 7”com todas as informações de condução, incluindo nível de carga da bateria e autonomia, Monitorização dos ângulos mortos, câmara de visão traseira, sistema “Park Assist”, sensores de estacionamento, acesso e arranque mãos livres, retrovisores de regulação elétrica e cabo modo 3 para carregamento público, além de conteúdos próprios de cada modelo.

