Jeep Wrangler 4xe, a variante híbrida plug-in com 380 cavalos

By Guilherme André on 3 Setembro, 2020

























A Jeep apresentou o novo Wrangler 4xe, a variante híbrida plug-in do jipe norte-americano. Assim, junta-se aos Renegade e Compass no que diz respeito a versão com a designação 4xe. Contudo, a Jeep fez questão de referir que o Wrangler continua a ter argumentos para todo-o-terreno, mas ligeiramente mais silencioso.

De acordo com a marca, o Wrangler 4xe está equipado com o motor 2.0 litros associado a dois propulsores elétricos. No total, o Jeep produz 380 cavalos (280 kW) e 637 Nm de binário. Os motores elétricos são alimentados por uma bateria de 17 kWh de capacidade que se encontra instalada por baixo da segunda fila de bancos. De referir que o jipe consegue percorrer até 40 km em modo 100% elétrico.

Para já ainda não há uma data de chegada ao mercado europeu, porém, deve chegar em 2021. Será vendido em três configurações (4xe, Sahara 4xe e Rubicon 4xe) e todas com tração integral permanente. As principais distinções face às variantes a combustão acontecem em novos logos e cores azuis na carroçaria. Tirando isso, é em tudo idêntico aos “irmãos”.

