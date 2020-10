Jeremy Clarkson elege o seu supercarro preferido de 2020

By João Isaac on 7 Outubro, 2020















O nome Jeremy Clarkson dispensa apresentações. Ele é um dos jornalistas automóveis mais consagrados do mundo e igualmente um dos responsáveis pelo sucesso global que é a atualmente a marca Top Gear. O britânico, agora a defender as cores da Amazon com o programa The Grand Tour juntamente com os seus companheiros de viagem Richard Hammond e James May, escreve igualmente uma coluna no jornal The Sunday Times e foi nesse espaço que fez a revelação do seu supercarro preferido de 2020.

Se está a pensar em exóticos italianos ou em puros desportivos germânicos está longe de adivinhar. É um automóvel novo, mas bem diferente do que seria de esperar. Clarkson escolheu o fabuloso Eagle Lightweight GT, uma reinterpretação do icónico Jaguar E-Type Lightweight, com um peso de apenas 1017 kg a justificar a sua designação.

Esta mais recente criação da Eagle consegue superar os 275 km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em cerca de 5 segundos mas o seu destaque, para além de todo o detalhe e precisão incorporados no seu desenvolmento e produção, é claramente o motor 4.7 litros de seis cilindros em linha com três carburadores Weber. A potência total é de 380 cavalos. São produzidas apenas duas unidades por ano no Reino Unido, um processo que demora mais de 8 mil horas.

Jeremy Clarkson escolheu também o seu “People’s Car of the Year”, um automóvel bem mais em conta mas que não é ainda para todas as carteiras. A escolha do apresentador inglês foi o novo MINI JCW GP com motor dois litros turbo e 306 cavalos.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI