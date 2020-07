Kehlani processada por estragar um Ferrari

By José Manuel Costa on 3 Julho, 2020

Sabe quem é Kehlani? Bom, é uma artista norte americana de 25 anos (veja o vídeo que publicamos com a música Open e o Ferrari) com 11,4 milhões de seguidores no Instagram e 2,8 milhões no YouTube. Não a conhecia?! Nós, aqui no AUTOMAIS também não…

A moça trabalhou com nomes famosos como Charlie Puth e Justin Bieber, tem 11,4 milhões de seguidores no Instagram e decidiu incluir um Ferrari no seu novo vídeo “Open”. Convirá lembrar que nos vídeos de “hip hop” há coisas que são essenciais: correntes de ouro, tatuagens, um Ferrai, Lamborghini ou Rolls Royce.

Cumprindo esse código, a Kehlani alugou um Ferrari 448 preto, mas as coisas correram mal, o carro despistou-se e acertou em alguma coisa, danificando o carro. Ora, estando nos Estados Unidos, a empresa que alugou o carro irá tentar tudo para espremer o mais possível a celebridade. Os danos no carro chegam aos 22.200 euros e o valor do carro, assim danificado, ficou nos 78.800 euros.

Como a Kehlani afirmou que o carro seria para uso privado e o vídeo clip mostra o contrário, a empresa vai pedir uma choruda indeminização e quer que seja retirada a carta á cantora! Isto num processo que deverá ser resolvido com um acordo. Americanices!

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI