Kia acelera estratégia de eletrificação

By Guilherme André on 16 Setembro, 2020

É cada vez mais comum ver marcas a anunciar o plano de eletrificação para o futuro. Principalmente quando vemos uma crescente procura por este tipo de veículos. Desta vez, a Kia revelou o Plan S, uma estratégia que pretende expandir a gama de elétricos com sete novos modelos e um total de 11 EV no mercado (alguns como variantes de modelos existentes) no prazo máximo de cinco anos.

“A Kia já vendeu mais de 100 mil carros elétricos a nível mundial desde a introdução do primeiro modelo em massa lançado em 2011”, referiu Ho Sung Song, CEO e presidente da Kia. “Ao redirecionar o nosso negócio para a eletrificação, estamos a apontar que os elétricos representem 25% das novas vendas totais a nível mundial em 2029”, acrescentou o líder.

Junto com este plano a Kia revelou um pequeno teaser com todos os carros que pretende lançar durante este plano. Grande parte deles vão recorrer à nova plataforma modular (E-GMP) que consideram ser “a melhor do segmento em espaço interior”.

