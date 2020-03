Kia Ceed Sportswagon PHEV chega a Portugal em abril por 36.090€

By José Manuel Costa on 27 Março, 2020



















A marca coreana vai fazer chegar a Portugal a primeira versão híbrida Plug In da família Ceed já em abril e com proposta forte para as empresas.

O Ceed Sportswagon PHEV é um modelo que pode ser muito importante para a Kia em Portugal, mesmo chegando numa época conturbada. O sistema de propulsão híbrida Plug In combina uma bateria de 8,9 kWh, um motor elétrico de 44,5 kW e um motor de combustão interna com 1.6 litros a gasolina, debitando 141 CV e 265 Nm de binário. A autonomia em modo puramente elétrico é de 60 km. Tudo isto é oferecido a privados por 36.090 euros e ás empresas por 27.490 euros mais IVA.

O Kia Ceed Sportswagon PHEV permite ter acesso aos benefícios fiscais previstos para veículos de mobilidade verde. Assim, em relação ao IVA, há a possibilidade de dedução de 100% do IVA com a aquisição ou locação de viaturas elétricas ou híbridas Plug In (quando o custo de aquisição não ultrapasse os €62.500 ou 50.000, respetivamente). Depois, há apossibilidade de dedução de 100% do IVA respeitante à aquisição de eletricidade para carregamento de viaturas elétricas.É claro que as situações acima referidas pressupõem que as viaturas sejam utilizadas por sujeitos passivos de IVA na sua atividade e que a mesma permita a recuperação do imposto incorrido.

No que toca ao IUC e ao ISV, os veículos híbridos Plug In pagam 25% do ISV que resultar da aplicação das taxas normais do imposto, enquanto que a redução do IUC a pagar no caso de veículos híbridos Plug In por via da aplicação de um escalão de emissões de CO2 inferior.

Finamente, em relação ao IRC, as viaturas híbridas Plug In beneficiam de uma redução das taxas de tributação autónoma (variando a redução em função do escalão / valor de aquisição da viatura).De acordo com o novo OE2020 as taxas a pagar de TA aplicam-se agora a escalões de custo de aquisição mais alargados:custo de aquisição até 27.499€, pagam uma taxa TA de 5%; custo de aquisição entre 27.500€ a 34.999€, pagam uma taxa TA de 10%, custo de aquisição igual ou superior a 35.500€, pagam uma taxa TA de 17,5%. Por tudo isto, a Kia entende que o Cedd Sportswagon por 27.490 euros mais IVA, poderá ser um excelente negócio, num ano que deverá ser um enorme desafio.

Esta introdução da versão Plug In cumpre a estratégia de eletrificação da Kia, com um produto feito na Europa (Zilina, Eslováquia) que utiliza uma caixa de dupla embraiagem com 6 velocidades que, reclama a Kia, ao contrário dos modelos com caixas e-CVT convencionais, que convertem uma parte da potência oriunda do motor de combustão através do motor elétrico (o que resulta em perdas de potência devido à transformação da energia), permite a transferência da totalidade da potência de ambos os motores em paralelo, através da transmissão, com perdas mínimas de energia.

A tecnologia de travagem regenerativa, de série, permite recolher a energia cinética e recarregar a bateria durante a marcha por inércia ou travagem. Como referimos, a autonomia em modo elétrico é de 60 km. E quando neste modo, o Ceed Sportswagon utiliza o sistema de som virtual que emite um som até 59 dB, a baixa velocidade ou a fazer marcha atrás.

